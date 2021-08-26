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هجوم وشيك على مطار كابل.. 3 دول بينهم أمريكا يدعون رعاياهم لمكان آمن!

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هجوم وشيك على مطار كابل.. 3 دول بينهم أمريكا يدعون رعاياهم لمكان آمن! هجوم وشيك على مطار كابل.. 3 دول بينهم أمريكا يدعون رعاياهم لمكان آمن!
فيما تتواصل الضغوط لإكمال إجلاء آلاف ساعدوا الغرب في حرب الـ20 عاماً

هجوم وشيك على مطار كابل.. 3 دول بينهم أمريكا يدعون رعاياهم لمكان آمن!

قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، اليوم الخميس: إن هناك معلومات استخباراتية "ذات مصداقية كبيرة"، تفيد بأن مسلحين يخططون لشنّ هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابل، في محاولة للفرار من أفغانستان.

وأضاف "هيبي" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "توجد حالياً تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل، وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات".

وتابع: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير.. لكن لا يوجد ضمان لذلك"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، لإذاعة "آر.تي.إل"، إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان ابتداءً من مساء الجمعة.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل الخميس؛ بسبب التهديد بشنّ هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم "داعش"، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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