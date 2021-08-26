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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي

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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي
لمن ورّدوا الكميات المخصصة وإغلاق الحسابات عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثانية من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (44.183.440) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (33.306) أطنان، لعدد (104) مزارعين، منهم عدد (16) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (504.646.873) ريالًا لعدد (1460) مزارعًا وبكمية (385.704) أطنان.

يذكر أن المؤسسة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من 22 شعبان 1442هـ وبلغ (506.870) طنًّا لعدد (1940) مزارعًا.

ودعت المؤسسة المزارعين إلى إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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