النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي ، شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تقرر النزول بالسن للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022 إلى خمس سنوات واحد عشر شهرًا ، في إدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية.

أضاف وكيل الوزارة في بيان، أنه لا يتم النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي في إداراتي العريش وبئر العبد التعليمية، نظرًا للكثافة الطلابية.