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النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية

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النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي ، شهر بإدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تقرر النزول بالسن للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022 إلى خمس سنوات واحد عشر شهرًا ، في إدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة التعليمية.

أضاف وكيل الوزارة في بيان، أنه لا يتم النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي في إداراتي العريش وبئر العبد التعليمية، نظرًا للكثافة الطلابية.

المصرى اليوم

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