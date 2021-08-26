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تاكيس جونياس: مستوى بيراميدز يتطور.. وبدأنا الاستعداد لمواجهة سموحة بالكأس

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تاكيس جونياس: مستوى بيراميدز يتطور.. وبدأنا الاستعداد لمواجهة سموحة بالكأس تاكيس جونياس: مستوى بيراميدز يتطور.. وبدأنا الاستعداد لمواجهة سموحة بالكأس

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أعرب اليوناني، تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة، بالفوز الذي حققه فريقه على المقاصة في مسابقة الدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة، بخماسية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال تاكيس جونياس، في تصريحات صحفية: «الانتصار الثالث على التوالي رائع للغاية، والأمور تتحسن كثيرا ومن مباراة لأخرى يتطور المستوى والأداء ومن الجيد أن يستمر الفريق في تقديم نفس الأداء والمستوى.

وأكد على أنه ليس من السهل على الإطلاق تسجيل ٥ أهداف في المباريات، وقرر تجهيز لاعبيه بصورة جيدة في آخر مباريات الدوري من أجل بدء مشوار الكأس أمام سموحة بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن رمضان صبحي عائد من الأولمبياد بعد أداء مميز للغاية في الفترة الأخيرة ويعاني من إصابة وكان من الضروري الحفاظ عليه لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لبيراميدز ومنتخب مصر وهو جاهز الآن لما تبقى من مباريات.

وأشار إلى أن المستوى يتطور من مباراة لأخرى والفريق يسير بصورة مميزة للغاية ويتمنى أن تكون نهاية الموسم مثالية لبدء موسم بصورة جيدة حتى يكون الفريق بإمكانه المنافسة على بطولة الدوري في الموسم المقبل، والآن التحضير مستمر لمواجهة سموحة الهامة في الكأس، مشيرا إلى أن الفريق جاهز لتلك المواجهة الصعبة.

وتابع :«أسعى لتجهيز اللاعبين لمباراة سموحة الهامة في الكأس والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، ولكنه يرغب في أن تكون نهاية الموسم مثالية»، مشيرا إلى أن تراجع الأداء في الشوط الثاني أمام المقاصة خاصة وأن الفريق أمامه مواجهة هامة أمام المحلة يوم السبت، بجانب ضياع أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتأمين نتيجة أكبر في اللقاء.

أشاد تاكيس، بأداء اللاعب محمود صابر في المباريات الأخيرة وهو لاعب مهم للغاية ومستمر مع بيراميدز ويستحق اللعب أساسيا بفضل إمكانياته ومجهوده ويسعى للوقوف على عناصر شابة أكبر من قطاع الناشئين بهدف الدفع بهم في الفترة المقبلة، موضحا كذلك سعادته بإبراهيم عادل لاعب الفريق والذي يقدم مستويات قوية للغاية وأنصحه بأن يبقى في بيراميدز لأنه في صفوف فريق كبير وبإمكانه المنافسة معه على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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