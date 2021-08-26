أوباميانج يسجل ثلاثية في فوز أرسنال بـ6 أهداف على وست بروميتش

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بدأ بيير-إيمريك أوباميانج موسمه بتسجيل ثلاثية ليتجاوز أرسنال مشاكله في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ساحق 6-صفر على وست بروميتش ألبيون المنافس في الدرجة الثانية ليبلغ الدور الثالث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل ساوثامبتون هدفين أكثر من أرسنال ليفوز 8-صفر على نيوبورت كاونتي القادم من الدرجة الرابعة ويحقق أكبر انتصار خارج أرضه في تاريخه الممتد 136 عاما.

ولم يقدم المنافسان في الدوري الممتاز نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ما يمتع نحو 30 ألف متفرج في استاد سانت جيمس بارك، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف قبل أن ينتصر بيرنلي 4-3 بركلات الترجيح.

وسجل أوباميانج، العائد إلى تشكيلة أرسنال بعد إصابته بكوفيد-19 قبل انطلاق الموسم، في المرمى الخالي في الدقيقة 17 عندما تابع تسديدة بوكايو ساكا التي ارتدت من الحارس.

وجعل المهاجم الجابوني النتيجة 2-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما ارتدت تسديدة نيكولا بيبي من القائم ليتابعها في المرمى.

وتبادل أوباميانج دوره مع بيبي ومرر له ليسجل الهدف الثالث بعد لحظات.

وأضاف أوباميانج هدفه الثالث في الدقيقة 62، بينما سجل ساكا الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 50 بتسديدة من مدى قريب.

وسجل البديل ألكسندر لاكازيت الهدف السادس في ظهوره الأول هذا الموسم في الدقيقة 69 بعد تمريرة من بيبي، ليحتفل أرسنال بأول انتصار له في الموسم الحالي.

وأجرى وست بروميتش، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، 11 تغييرا على التشكيلة التي انتصرت في مطلع الأسبوع الحالي في دوري الدرجة الثانية، كما خاض خمسة لاعبين بينهم الحارس أليكس بالمر أول مباراة في الموسم.

وخاض حارس أرسنال ‭‭ آرون رامسديل‬‬مباراته الأولى مع الفريق اللندني بعد انتقاله من شيفيلد يونايتد.

وسجل المعار أرماندو بورخا هدفا في كل شوط في ظهوره الأول مع ساوثامبتون، بينما أحرز محمد اليونسي ثلاثية في الشوط الثاني ليتعرض نيوبورت لهزيمة ثقيلة في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

كما سجل أيضا نيثن تيلا (في الدقيقة 25) وكايل ووكر-بيترز (44) ونيثن ريدموند (69) لساثامبتون في الشوط الثاني بعد التقدم 3-صفر في الشوط الأول.

ويبدأ مانشستر سيتي حامل اللقب سعيه نحو تحقيق لقبه الخامس على التوالي في المسابقة اعتبارا من الدور الثالث حيث يستضيف ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة بعد القرعة التي سحبت عقب مباريات الأربعاء.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد، الذي يقوده مدربه السابق ديفيد مويز، باستاد أولد ترافورد بينما يلعب تشيلسي بملعبه ضد أستون فيلا.

وأوقعت القرعة أرسنال على أرضه ضد ويمبلدون المنتمي للدرجة الثالثة، بينما يحل ساوثامبتون ضيفا على شيفيلد يونايتد.

ويستضيف نوريتش سيتي، الذي سحق بورنموث 6-صفر أمس الثلاثاء، ليفربول الذي انتصر 3-صفر باستاد كارو رود في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويلتقي ولفرهامبتون واندرارز مع توتنهام هوتسبير في مباراة ستضع نونو إسبريتو سانتو مدرب الفريق اللندني الجديد في مواجهة ناديه السابق.