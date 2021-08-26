مشاجرة بالأيدي بين أعضاء البرلمان في أرمينيا

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شهدت قاعة البرلمان الأرميني مشاجرة جماعية بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة مع استمرار الانقسام في البلاد بعد الهزيمة العسكرية العام الماضي أمام أذربيجان في إقليم ناغورني قرة باغ.

كان رئيس الوزراء نيكول باشينيان واجه انتقادات عنيفة في الداخل بعد توقيعه اتفاق سلام مع أذربيجان أدّى إلى تنازل أرمينيا عن مساحات واسعة من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود.

وفي يونيو، حقّق حزب باشينيان فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد أشهر من الاحتجاجات.

ولم يتمكّن البرلمان المنتخب حديثاً من إيجاد أرضية مشتركة تخفّف من حالة الانقسام، واستمرّ أنصار باشينيان والمعارضة بتحميل بعضهم البعض مسؤولية الهزيمة في قرة باغ.