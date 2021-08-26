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جدول في دورة الألعاب البارالمبية الخميس 26 - 8 -2021 طوكيو 2020

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جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الخميس 26 - 8 -2021 طوكيو 2020 جدول في دورة الألعاب البارالمبية الخميس 26 - 8 -2021 طوكيو 2020

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البعثة المصرية البارالمبية فى طوكيو، تستأنف منافساتها بدورة الألعاب البارالمبية، الخميس 26 – 8 -2021 والتى تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، على أن يخوض لاعبى تنس الطاولة و كرة الهدف والسباحة و الاثقال منافسات اليوم الخميس 26 - 8 -2021.

منتخب السباحة الساعة 11:09

منتخب كرة الهدف سيدات مع تركيا الساعة 14:45

طه عبد المجيد لاعب رفع الأثقال الساعة 18:30

فى تنس الطاولة ينافس كلا من:

هناء حماد

أيمن الزتاتى

سيد يوسف

سامح عيد

وكانت دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من الشهر المقبل، انطلقت الثلاثاء. وتولي اليابانية والمسؤولون عن اللجنة البارالمبية العالمية اهتماما كبيراً بالدورة من أجل العبور بها إلى بر السلام أسوة بدورة الألعاب الأولمبية، في ظل الظروف العالمية التي حكم العالم حالياً، خاصة مع تفشي المستجد والمتحور في العديد من مناطق ودول العالم. وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وترفع اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم ، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية الذي ينطلق في الواحدة ظهر اليوم، وتم اختيار فاطمة لتشارك في رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم في دورة لندن 2012.

المصرى اليوم

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