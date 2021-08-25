تطعيم 207 آلاف مواطن بلقاحات كورونا في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة، عن تلقي العاملين بالمصالح الحكومية والهيئات، والجهود التي تبذلها مديرية الصحة،والفرق الطبية، مشدداً على تلقي جميع العاملين لقاح كورونا.

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة إنه في ضوء خطة الدولة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، فقد بدأ التطعيم خلال هذا الأسبوع بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة، 206 ألف و865 موظفاً وموظفة.

وأضافت سلام، بدء التطعيم بكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ،مرورا بنادى القضاة بكفرالشيخ ودسوق، ووصولاً بالتربية والتعليم وشركة المياه،وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح بمحافظة كفرالشيخ 206 ألف و865 موظفاً وموظفة، منهم 11254 تلقوا لقاح جونسون،و95977 تلقوا لقاح أسترازينيكا ،و57867 ،تلقوا لقاح سينوفارم،و 41767 مواطناً تلقوا لقاح.

وقالت سلام،مراكز التطعيم الثابتة 12 مركزاً، مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين المركزى، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمركز الطبي بكفر الشيخ، ومستشفى سيدى غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبى بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ.

وأكدت سلام، أما مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين 10 مراكز، مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ،ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا،والمركز الطبي بالحامول،والمركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ بجوار الجمعية الشرعية.