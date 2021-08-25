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"الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية
تشمل الخرمة والمويه وتربة والبرك.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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