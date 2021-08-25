أخبار عاجلة

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المفاوضات - الروسية لإنتاج أحدث "كلاشينكوف" تصل لمراحل متقدمة

Print
المفاوضات السعودية - الروسية لإنتاج أحدث "كلاشينكوف" تصل لمراحل متقدمة المفاوضات - الروسية لإنتاج أحدث "كلاشينكوف" تصل لمراحل متقدمة
مسؤول روسي: مستعدون لبحث إصدار رُخَص لإنتاج أسلحة أخرى بالمملكة

المفاوضات السعودية - الروسية لإنتاج أحدث

دخلت المفاوضات بين الرياض وموسكو بشأن إنتاج نسخة حديثة من بندقية كلاشينكوف على أراضي إلى مراحل متقدمة، وفقًا لمسؤول روسي.

ونقلت تقارير روسية عن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، قوله: "نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات مع السعودية بشأن كلاشينكوف - 103، ونواصل التعاون لإنتاج هذا النوع من البنادق في السعودية".

وأعرب المسؤول الروسي عن استعداد بلاده لبحث إمكانية إصدار رُخَص لإنتاج أسلحة نارية أخرى في السعودية، إذا كانت هناك طلبات رسمية بذلك الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني