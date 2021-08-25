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مسؤول روسي: مستعدون لبحث إصدار رُخَص لإنتاج أسلحة أخرى بالمملكة

دخلت المفاوضات بين الرياض وموسكو بشأن إنتاج نسخة حديثة من بندقية كلاشينكوف على أراضي السعودية إلى مراحل متقدمة، وفقًا لمسؤول روسي.

ونقلت تقارير روسية عن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، قوله: "نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات مع السعودية بشأن كلاشينكوف - 103، ونواصل التعاون لإنتاج هذا النوع من البنادق في السعودية".

وأعرب المسؤول الروسي عن استعداد بلاده لبحث إمكانية إصدار رُخَص لإنتاج أسلحة نارية أخرى في السعودية، إذا كانت هناك طلبات رسمية بذلك الشأن.