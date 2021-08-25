نجران.. سوء تغطية خدمة الاتصالات يهدد مسيرة تعليم طلاب وطالبات هجرة المندفن

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أعربوا عن استيائهم من ضعف الإنترنت وشبكة الجوال وعدم تغطيتها بالجيل الرابع

يعاني طلاب وطالبات وأهالي هجرة المندفن التابعة لمنطقة نجران، من سوء تغطية في الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، معبّرين عن استيائهم من ضعف الإنترنت وشبكة الجوال وعدم تغطيتها بالجيل الرابع.

وناشد عددٌ من أهالي وطلاب وطالبات عملاء شبكة الجوال في هجرة، مسؤولي هيئة الاتصالات وشركة "الاتصالات" السعودية STC بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال والإنترنت في ظل بدء التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية وضعف وتدني خدمة الجيل الثالث الذي ما زال أبراج الجوال تعمل عليه.

وبيَّنوا أن المسؤولين في شركة "الاتصالات" يعلمون أهمية توفر شبكة الجوال وخدمة الإنترنت في الوقت الحاضر، ومدى الحاجة الملحة لها في إجراء التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة للمراحل التعليمية التي يشملها قرار التعليم عن بعد.

وتحدث لـ"سبق" المواطن من أهالي هجرة المندفن محسن مربح العرجاني قائلاً: إن "أهالي الهجرة يعانون بسبب ضعف عام في شبكة الجوال ما قد يفقد أبناءهم الاستمرار في التعلم بسبب الإنترنت" بالإضافة إلي احتياجهم إلى الإنترنت الذي يستخدمونه في ابشر والمواعيد بالمستشفيات وجميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت.

كما أضاف العرجاني بالقول إنهم بحاجة إلى ترقية خدمة شبكة الجوال إلى الجيل الرابع حتى يتم الاستفادة من الخدمة والإنترنت بشكل أفضل.