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محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للباعة الجائلين (تعرف عليها)

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محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للباعة الجائلين (تعرف عليها) محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للباعة الجائلين (تعرف عليها)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تطويرًا كبيرًا في ميدان محطة ، وسيكون هناك مواقف للأتوبيسات، والملاكي، والباص، وسيكون هناك أماكن للمحال التجارية.

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال حلقة خاصة لبرنامج «على مسؤوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى من محافظة الإسكندرية، الأربعاء، أن هناك حوالى 500 فرش، وسوق للباعة الجائلين كأحدث أسواق أوروبا، مشيرًا إلى أن السوق ستكون ثلاثة أدوار، والوزارة قامت بحصر الباعة، وسيكون لهم أماكن، وذلك للقضاء على العشوائيات.

وأشار إلى أن ما يتم سيقضي على الزحام المروري، وعلى العشوائيات، مؤكدًا أن تطوير محطة مصر سيكون في عام واحد.

المصرى اليوم

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