محافظ الإسكندرية: محضر لمن يسير بالمايوه في الشارع

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انضباط كافة أسعار المواد التموينية في المحافظة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «نتابع يوميًّا الشواطئ المؤجرة، ونحرر محاضر للمخالفين»، مشيرًا إلى أن ضيوف الدول العربية يشيدون بأجواء مدينة الإسكندرية، ويصفونها بأنها أجمل من بعض المدن الأوروبية.

وأشار إلى أنه منع السير بالمايوهات والملابس الداخلية خارج الشواطئ قائلا «ممنوع تمامًا والأمن متعاون معنا، كل فرد يرتدي ما يريد في البحر، لكن بالشوارع نلتزم بعاداتنا»، لافتًا إلى أنه من المقرر تحرير محضر لمن يرتدي «مايوه» في الشارع، وعرضه على النيابة.

وأوضح أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض الأفراد، لارتداء مايوه في الشوارع، مردفًا «البكيني مسموح به على الشاطئ لكن ممنوع في الشارع التزامًا بالتقاليد الإسلامية سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا».