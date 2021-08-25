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تطعيم العاملين بالمنشآت الحكومية والجمعيات الأهلية بلقاح كورونا في أسوان

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تطعيم العاملين بالمنشآت الحكومية والجمعيات الأهلية بلقاح كورونا في أسوان تطعيم العاملين بالمنشآت الحكومية والجمعيات الأهلية بلقاح كورونا في أسوان

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واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة أسوان تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح ، من عمر 18 سنة فأكثر، لتطعيم المواطنين والمستشفيات والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية والعاملين بالمنشآت الحكومية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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