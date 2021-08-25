رئيس جامعة كفرالشيخ: ٢٩٧ طالبًا أدوا اختبارات القدرات بالكليات

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قال الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إنه وفقاً للقواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات الطلاب المتقدمين لكلية التربية النوعية تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، أدى اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونيا لشعبة التربية الموسيقية 127 طالباً وطالبة، وشعبة التربية الفنية297 طالباً وطالبة اختبارات القدرات التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ في تصريحاتع صحفية، الأربعاء، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov تيسيرًا على الطلاب، وذلك في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي أن اختبارات القدرات عقدت وسط إجراءات احترازية وضوابط وتدابير وقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد .