حاكمة نيويورك تكشف عن 12 ألف حالة وفاة بكورونا لم يبلغ عنها سابقًا

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كشفت حاكمة نيويورك المنصبة حديثا، كاثي هوكول أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية تشمل 12000 شخصا إضافيا للعدد الذي أبلغ عنه سلفها المستقيل أندرو كومو.

وقالت: «نصدر الآن بيانات أكثر ما تم إصداره في السابق، لذلك يعرف الناس أن الوفيات في دور رعاية المسنين ووفيات المستشفيات تتوافق مع ما تعرضه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها».

ومع حالات الوفاة الجديدة التي تم الكشف عنها، يرتفع عدد حالات الوفاة في نيويورك نتيجة كورونا إلى 55400، بعد أن أبلغ عن 43400 في ظل حكم كومو.

وبعد ساعات من تسلمها منصبها، دعت هوكول وزارة الصحة بالولاية إلى إصدار تفويض بارتداء الكمامات في المدارس وأعلنت أنها تضغط من أجل فرض اللقاحات واختبارات كورونا لموظفي المدارس.