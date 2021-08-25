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مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي

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مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي

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قال مسؤول أمريكي كبير إن من المقرر أن يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض غدا الخميس بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران.

وأضاف المسؤول للصحفيين متحدثا عن أول محادثات مباشرة ستعقد بين بايدن وبينيت «منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، خرج البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع».

وأضاف أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية «على بعد بضعة أشهر فحسب» مشيرا إلى أن الزعيمين سيناقشان «ما يتعين عمله في هذا الشأن».

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