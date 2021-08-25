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صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه

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صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه
في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار باليمن

صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه

أفادت مصادر في صنعاء، الأربعاء، بأن صاروخًا باليستيًا لميليشيات الحوثي انفجر أثناء محاولة إطلاقه، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن انفجار الصاروخ الباليستي الحوثي تسبب في تناثر شظايا على أحياء مدنية في صنعاء.

يُشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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