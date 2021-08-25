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دراسة بريطانية: فعالية لقاحات "كورونا" تنخفض خلال 6 أشهر

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ما يشير إلى أهمية الحاجة إلى تلقي جرعات تنشيطية

دراسة بريطانية: فعالية لقاحات

كشفت دراسة بريطانية، شارك فيها أكثر من مليون مستخدم، أن الحماية التي تقدمها لقاحات كورونا المضادة لكوفيد - 19 تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.

ووفقًا لبيانات الباحثين في بريطانيا فإن فاعلية جرعتَيْن من لقاحَي (فايزر بيونتك، وأكسفورد استرازينيكا) تبدأ في الانخفاض في غضون ستة أشهر؛ ما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.

وأشار الباحثون إلى أن فاعلية لقاح "فايزر" انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح استرازينيكا انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى 5 أشهر.

كما ذكر الباحثون "هناك حاجة لمزيد من البيانات للفئات الأصغر سنًّا نظرًا إلى أن معظم المشاركين في الدراسة الذين تلقوا اللقاح قبل ما يصل إلى 6 أشهر من كبار السن؛ إذ كانوا من الفئات التي كانت لها الأولوية في التطعيم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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