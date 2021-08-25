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قمة منتظرة تجمع النصر والتعاون.. والظروف المتشابهة عنوان لقاء الشباب والفتح

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قمة منتظرة تجمع النصر والتعاون.. والظروف المتشابهة عنوان لقاء الشباب والفتح قمة منتظرة تجمع النصر والتعاون.. والظروف المتشابهة عنوان لقاء الشباب والفتح
الاتفاق ضيف ثقيل على أبها في الجولة الثالثة من الدوري

قمة منتظرة تجمع النصر والتعاون.. والظروف المتشابهة عنوان لقاء الشباب والفتح

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

الفتح - الشباب

يحل الشباب، صاحب المركز الـ13 بنقطة واحدة، ضيفًا مزعجًا على نظيره الفتح (الخامس عشر - نقطة واحدة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

لقاء الظروف المتشابهة والتساوي في النقاط سيكون عنوانه الإثارة والندية من أجل خطف النقاط الثلاث التي تدفع أحدهم نحو مراكز المقدمة.

أبها - الاتفاق

ويواجه أبها ضيفه الاتفاق على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

الاتفاق يسعى للعودة بالنقاط الثلاث التي تدفعه نحو الصدارة في حال تعثُّر الهلال أمام التعاون.

في المقابل يأمل أبها بإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده من أجل بلوغ مربع الكبار.

النصر - التعاون

مباراة عنوانها "قمة الجولة"؛ إذ تجمع النصر (السابع - 3 نقاط) مع ضيفه التعاون (نقطة واحدة)، وذلك على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

النصر يسعى لمصالحة جماهيره، وتقديم الفوز هدية لهم؛ إذ تقربه النقاط الثلاث من الصدارة.

في المقابل يأمل التعاون بتصحيح أوضاعه بعد إقالة مدربه "نيسترو"، وعودة "جوميز"؛ لذا من المتوقع أن يحظى لقاء النصر والتعاون بالإثارة والندية المنتظرة، والحضور الجماهيري الكبير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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