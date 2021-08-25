محافظ الإسكندرية: التغيرات المناخية وراء تغير لون البحر إلى الأخضر

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع التوك توك من السير في الشوارع الرئيسية والكورنيش.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «مسموح للتوك توك بالسير في الشوارع الفرعية لخدمة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي للأسر»، مشيرا إلى وجود 11 ألف توك توك تعمل بشكل قانوني في المحافظة.

وأكد أن مدينة العلمين لم تؤثر على السياحة في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة عانت خلال الفترة الماضية من البناء العشوائي، مشددا على أنه من المقرر إلغاء العقود القديمة للشواطئ وتحديد أسعار جديدة.

وحول ما يتردد بشأن تغير لون مياه البحر للأخضر قال «المتخصصون أكدوا أنها بسبب التغيرات المناخية، وليست لها علاقة بالصرف الصحي»، مشيرا إلى أن واقعة المياه الخضراء ليست تلوثا واستمرت 3 أيام فقط في شاطئ واحد.