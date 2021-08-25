«التنمية المحلية» تواصل تدريب العاملين بالوزارة بمركز سقارة

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واصل مركز التنمية المحلية بسقارة، الأربعاء، فعاليات دورات الأسبوع الحالى من الخطة التدريبية للعام المالى الحالى لوزارة التنمية المحلية، في ضوء تأكيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى اهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن الدورات تتضمن تدريب 156من خريجى دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة أسبوعين للإستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

جدير بالذكر أن دورات إعداد المدربين TOT والمقامة بمركز التنمية المحلية بسقارة تتضمن مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS، وادارة المشروعات PMP، وتصميم الشبكات Net works، وتحليل البياناتSPSS، وبناء القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ،و ادارة الأزمات Crisis Management، حماية الطفل، وتهدف هذه الدورات إلى اعداد مدربين متخصصين من أبناء المحافظات يمكنهم اعاده تنفيذ الدورات في محافظاتهم كمدربين لها وبنفس محتوي الدورات التي ستتم في مركز سقاره بالاضافه إلى الاستعانه بالمتميزين منهم كمدربين في تنفيذ نفس الدورات المدرجه في خطه سقارة للعام التدريبى الحالى.