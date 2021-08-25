«كان يسير بالملابس الداخلية».. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل تحرير محضر لمواطن

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يمنع أي شخص يسير بـ«المايوه» في شوارع الإسكندرية، معلقًا: «المايوه مرفوض وعلى الجميع ارتداء الملابس المناسبة».

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى من محافظة الإسكندرية، الأربعاء، أن «الأمن يتعامل بشكل فوري مع أي مخالف، ويتم تحرير محضر وعرض على النيابة لمن يسير بالمايوه في الشوارع».

وأشار إلى أن «المواطن يجلس على الشاطئ بالمايوه ولكن في الشوارع ممنوع»، وظل أحمد موسى يوجه أسئلة للمحافظ منها “: دى مدينة سياحية والناس جاية تصيف”، ومن بين الأسئلة عن محضر لأحد المواطنين كان يسير في الشارع، قال موسى: «هو كان مايوه ولا حاجات داخلية»، ليدخل المحافظ في حالة ضحك قائلًا: «حاجات داخلية» .

وأشار إلى أن المحافظة حررت عدد من المحاضر وليس عدد كبير، وكشف عن أن هناك عادات وقيم وعلى الجميع الالتزام بها حفاظًا على شعور الأخرين، وأكد أنه لا يستطيع أحد السير في الشوارع بـ«المايوه»، مؤكدًا أن هذا الأمر يطبق على المصريين والأجانب، وأى شخص يدخل المحافظة.