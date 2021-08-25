ميار شريف تبلغ الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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تمكنت ميار شريف لاعبة التنس المصرية من حسم مقعدها في الدور الثاني من تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات، وهي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفازت ميار شريف على منافستها الأمريكية كليرفي نجويو بمجموعتين نظيفتين 6/4 و6/3، وستخوض البطلة المصرية مواجهة مثيرة في الدور المقبل أمام اللاعبة البيلاروسية يوليا هاتوكا.

وشاركت ميار فرحتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شعور مش عادى، سعيدة وفخورة بكونى مصرية، عربية وأفريقية، سعيدة إن أنا بنت مصر اللى وصلت إنها تكون أول مصرية تدخل نادى الـ 100 الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ».

وواصلت ميار شريف مشاركتها: «خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير.. أهلى، فريقى، رعاتى، جمهورى، مؤسسات الدولة والإعلام، وناس كتير هشكرهم واحد واحد، حاجة كبيرة إنى أكون قدوة، مسؤولية كبيرة بس جميلة ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية إن شاء الله».

وأكملت ميار: «أتمنى أفضل أنفع ناسى، الرياضة المصرية وبلدى مصر، واللى جاى أحسن إن شاء الله».