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شقيق أحمد شاه مسعود: المقاومة ضد «طالبان» تتوسع بشكل كبير

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شقيق أحمد شاه مسعود: المقاومة ضد «طالبان» تتوسع بشكل كبير شقيق أحمد شاه مسعود: المقاومة ضد «طالبان» تتوسع بشكل كبير

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قال أحمد والي مسعود شقيق الوجه البارز في القتال ضد «طالبان» الراحل أحمد شاه مسعود، الأربعاء، إن المقاومة «تتوسع بشكل كبير» في أفغانستان ضد الحركة «المعزولة عن بقية السكان بسبب ايديولوجيتها المحافظة وبعدها عن الحداثة»، وفق تعبيره.

واعتبر والي مسعود، في تصريحٍ لوكالة «فرانس برس» أثناء زيارته إلى باريس، أنَّ «معتقدات الشعب الأفغاني تغيرت خلال السنوات الـ20 الماضية»، مضيفاً أن «النساء الأفغانيات تريد العيش والعمل».

وتابع: «يعيش الشباب في عالمٍ مختلفٍ عن عالم طالبان. طالبان الآن هي المجموعة الأكثر عزلة في البلاد».

المصرى اليوم

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