★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة بخماسية نظيفة موضحا أن الأداء تطور في الفترة الأخيرة وظهر بيراميدز بصورة رائعة تليق بالنادي واسمه وحجم النجوم الكبار في صفوفه.

شدد فتحي على أن بيراميدز لعب بجدية كبيرة في المباراة دون النظر لأي ظروف جانبية، والفريق يرغب في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة بعد مشوار مهتز بعض الشيء في المباريات، وتعادلات كثيرة في الفترة الأخيرة.

شدد على أن أي لاعب يتمنى التواجد في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، والفريق أمامه مواجهات هامة في تصفيات كأس العالم متمنيا التوفيق لجعل المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري الذي يعتبر من أفضل الشخصيات التي تعامل معها، وموضحا أن المنتخب قادر على عبور مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات وبلوغ المونديال.