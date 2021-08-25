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احمد فتحي: بيراميدز يضم أفضل اللاعبين واتمني قيادة

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احمد فتحي: بيراميدز يضم أفضل اللاعبين واتمني قيادة المنتخب احمد فتحي: بيراميدز يضم أفضل اللاعبين واتمني قيادة

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قال أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على حساب المقاصة بخماسية نظيفة موضحا أن الأداء تطور في الفترة الأخيرة وظهر بيراميدز بصورة رائعة تليق بالنادي واسمه وحجم النجوم الكبار في صفوفه.

شدد فتحي على أن بيراميدز لعب بجدية كبيرة في المباراة دون النظر لأي ظروف جانبية، والفريق يرغب في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة بعد مشوار مهتز بعض الشيء في المباريات، وتعادلات كثيرة في الفترة الأخيرة.

شدد على أن أي لاعب يتمنى التواجد في صفوف الوطني خلال الفترة المقبلة، والفريق أمامه مواجهات هامة في تصفيات متمنيا التوفيق لجعل المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري الذي يعتبر من أفضل الشخصيات التي تعامل معها، وموضحا أن المنتخب قادر على عبور مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات وبلوغ المونديال.

المصرى اليوم

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