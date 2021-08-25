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بيراميدز يهزم المقاصة بخماسية نظيفة

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بيراميدز يهزم مصر المقاصة بخماسية نظيفة بيراميدز يهزم المقاصة بخماسية نظيفة

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تمكن فريق بيراميدز من الفوز على منافسه المقاصة بخمسة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح ابراهيم عادل التسجيل في الدقيقة الثالثة فيما ضاعف زميله محمود صابر التقدم في الدقيقة 15، وسجل إسلام عيسي الهدف الثالث في الدقيقة 38، وعاد إبراهيم عادل للتسجيل مجددا في الدقيقة 39 فيما اختتم عبدالله السعيد الخماسية في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 52 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

المصرى اليوم

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