أخبار عاجلة

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية الأمريكي : أقل من ألف أمريكي ما زالوا في أفغانستان

Print
وزير الخارجية الأمريكي : أقل من ألف أمريكي ما زالوا في أفغانستان وزير الخارجية الأمريكي : أقل من ألف أمريكي ما زالوا في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أجلت ما لا يقل عن 4500 مواطن أمريكي وعائلاتهم من أفغانستان منذ منتصف أغسطس آب، مضيفا أن واشنطن تسعى جاهدة للتواصل مع نحو ألف شخص لا يزالون هناك.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان، سواء كانوا من الأمريكيين أو غيرهم، وأن هذا الجهد سيستمر طبقا للحاجة.

وذكر أنه عندما بدأت جهود الإجلاء الأمريكية، كان هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن أمريكي في أفغانستان يريدون المغادرة، بناء على تحليل أمريكي. لكن المتبقين الآن يبلغ عددهم نحو ألف.

وقال «بالنسبة إلى ما يقرب من ألف شخص متبق، والذين قد يكونون أمريكيين يسعون لمغادرة أفغانستان، فإننا نسعى للتواصل معهم عدة مرات في اليوم من خلال قنوات اتصال متعددة».

وتابع «من هذه القائمة التي تضم حوالي ألف شخص، نعتقد أن عدد الأمريكيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقل، ومن المرجح أن يكون أقل بكثير». لكنه كرر تحذيره من أن الأعداد يمكن أن تتغير كل ساعة.

وقال أيضا إن ما بين 45 و46 في المئة من أكثر من 82 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن هم من النساء والأطفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)