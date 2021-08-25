وزير الخارجية الأمريكي : أقل من ألف أمريكي ما زالوا في أفغانستان

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أجلت ما لا يقل عن 4500 مواطن أمريكي وعائلاتهم من أفغانستان منذ منتصف أغسطس آب، مضيفا أن واشنطن تسعى جاهدة للتواصل مع نحو ألف شخص لا يزالون هناك.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان، سواء كانوا من الأمريكيين أو غيرهم، وأن هذا الجهد سيستمر طبقا للحاجة.

وذكر أنه عندما بدأت جهود الإجلاء الأمريكية، كان هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن أمريكي في أفغانستان يريدون المغادرة، بناء على تحليل أمريكي. لكن المتبقين الآن يبلغ عددهم نحو ألف.

وقال «بالنسبة إلى ما يقرب من ألف شخص متبق، والذين قد يكونون أمريكيين يسعون لمغادرة أفغانستان، فإننا نسعى للتواصل معهم عدة مرات في اليوم من خلال قنوات اتصال متعددة».

وتابع «من هذه القائمة التي تضم حوالي ألف شخص، نعتقد أن عدد الأمريكيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقل، ومن المرجح أن يكون أقل بكثير». لكنه كرر تحذيره من أن الأعداد يمكن أن تتغير كل ساعة.

وقال أيضا إن ما بين 45 و46 في المئة من أكثر من 82 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن هم من النساء والأطفال.