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محافظة القاهرة: رسوم التصوير السينمائي الجديدة سترضي الجميع

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محافظة القاهرة: أسعار رسوم التصوير السينمائي الجديدة سترضي الجميع محافظة القاهرة: رسوم التصوير السينمائي الجديدة سترضي الجميع

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قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، إن الدولة متمثلة في محافظة القاهرة حريصة على تقديم الدعم الكامل لصناعة السينما وتقدير دور الفن والإعلام.

وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناه «الأولى المصرية»، أن محافظ القاهرة نسق اليوم مع الدكتور أشرف زكي من أجل الاتفاق على ضوابط التصوير والقيمة المالية وتم الغاء ما تم نشره قبل ذألك من قيم مالية وسنعمل على تشكيل لجان مخصصة لتقيم الأعمال الفنية.

وأوضح إبراهيم عوض أن رسوم التصوير الجديدة ستكون مُرضية للجميع وهذا من أجل الحفاظ على المال العام.

المصرى اليوم

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