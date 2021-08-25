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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهمين خطفا طفل من قرية "بلجاي" التابعة لمركز المنصورة، لمدة 9 أيام وأخفوه في محافظة المنوفية لمساومة أهل الطفل علي فدية لتحريره إلا أنهما لم يستطيعا طلب الفدية، عندما علموا بتكثيف الشرطة البحث عنه .

وتمكنت قوة من مباحث مركز المنصورة، برئاسة المقدم احمد توفيق رئيس مباحث المركز، من إعادة الطفل سليما دون أي إصابات به وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13303 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1156 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "حمدي. أ. ش"، 42 سنة صنايعي مراتب، ومقيم قرية «بلجاي» دائرة المركز وله محل إقامة في قرية "زاوية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، ونجل شقيقته المدعو "هاني. خ. ص" 34 سنة سائق، ومقيم قرية " بالباجور بمحافظة المنوفية"، وذلك لأنهما في يوم 15 يونيو 2021، خطفا الطفل "متولي محسن متولي منصور الماضي"، 6 سنوات، حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنه في قرية "بلجاي" بمركز المنصورة.

وتمكن فريق البحث الجنائى من كشف غموض الحادث وتبين أن المتهم الأول اتفق مع نجل شقيقته علي اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته لإطلاق سراحه عقب ذلك، وحضر الأخير له يوم الواقعة بالسيارة قيادته رقم "م ي س 8265" ماركة شيفروليه بيضاء اللون ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته الي محل إقامته وإخفائه بمسكنه بالقرية سكنه في محافظة المنوفية، لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ فدية لإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم الدفع بمأمورية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وتم ضبط الأخير بمسكنه وتحرير الطفل وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .