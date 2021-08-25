إزالة تعديات بالصداقة الجديدة وأبوسمبل السياحية ونصر النوبة ورفع 85 طن تراكمات

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إعطاء الأولوية في أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وغيرها للمناطق السكنية الشعبية بمختلف المراكز والمدن، وهو الذي يتوازى مع سرعة التدخل والإستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية والتي كان من أبرزها قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في المهد بمساحة 800 م2، وذلك بمنطقة حى الصداقة الجديدة، كما تم أيضًا رفع تراكمات ومخلفات بمنطقة الحصايا بجوار مدرسة عمر بن الخطاب، فيما تم التدخل لإصلاح أحد الكسورات في خط مياه الشرب بمنطقة الأمبركاب بخور عواضه.

وكلف المحافظ المسئولين بإزالة تراكمات ومخلفات وكميات من الهيش بإجمالى 40 طن خلف عمارات التأمين الأهلية بطريق السادات لتلافي وقوع أي حرائق بها وللحفاظ على سكان المنطقة من أي أضرار، مع القيام بزيادة صناديق وحاويات جمع القمامة والمخلفات، وتم أيضًا إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بحى العاشر من رمضان بمدينة أبوسمبل السياحية والتي ساهمت في استرداد مساحة 300 م2 من أيدي المتعدين والمخالفين.

و قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية برفع كميات من التراكمات والمخلفات بإجمالي 25 طنًا، في ظل الاهتمام المتواصل بالمظهر العام والإرتقاء بمستوى النظافة، وبالتوازي مع ذلك نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة إزالة فورية لأحد التعديات على أملاك الدولة بالمدينة بمساحة 200 م2، وتمت مصادرة الطوب ومواد البناء بعد تنفيذ الإزالة، بجانب رفع كميات من التراكمات والأتربة والقمامة بإجمالي 20 طنًا.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتقليم الأشجار لإضفاء الشكل الجمالي على جميع أنحاء المدينة.