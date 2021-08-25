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دافع الإعلامي مفيد فوزي عن محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وقائد فريق نادي الزمالك، متغنيًا بـ«نجوميته وجنونه».

وقال في لقائه مع الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار»: «شكابالا حالة، خده زي ما هو، أنا أحب جنونه، ولا أتعاطف مع مروقه (خروجه عن النص)».

ودعا مفيد فوزي تامر أمين إلى التهدئة مع شيكابالا، قائلًا: «هدّي شوية على شيكابالا، ولو سمحت خليني أعبر عن مشاعري تجاه شيكابالا، أنا أحب جنونه».

وأضاف: «أنا لست معنيا بالكرة المصرية، لكن انتمائي تصادف إن اللي فاروق جعفر بيلعب فيه هو الزمالك، فصرت أحب نادي الزمالك».

تابع: «ثم التقيت مرتضى منصور، وفهمت أو أدركت أنه يسيطر على نادي الزمالك بقوة وبنجاح، أيًا كان مرتضى منصور الآن».

وأشار مفيد فوزي إلى أن «شيكابالا يحتاج إلى من يهمس في أذنه بأن التعامل مع الجمهور لا يكون بهذه الصورة».

ووجه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وقائد نادي الزمالك، بعد احتفاله المثير للجدل عقب مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري العام.

ودعا تامر أمين عبر برنامجه على قناة «النهار» مسؤولي وجماهير نادي الزمالك إلى توقيع عقوبة على شيكابالا لما بدر منه بعد نهاية المبارة، واحتفاله المثير مع لاعبي الفريق.

وأعرب «أمين» عن استيائه من احتفال شيكابالا الذي حمل إساءة للاعبي وجماهير نادي الأهلي، داعيًا إلى توقيع عقوبة على اللاعب من قبل مسؤولي النادي وكذلك جماهيره.

وقال تامر أمين إن النجم في أي مجال عليه أن يتحمل مسؤولية نجوميته، وأن يتحلى بضبط النفس، رافضًا في الوقت نفسه الهجوم المتكرر على اللاعب من بعض جماهير الأهلي.

وأضاف: «الأمر ينطبق أيضًا على لاعبي الأهلي، وعندما استفز محمود كهربا جماهير الزمالك استنكرت تصرفه»، معقبًا: «لو لاعب من الأهلي عمل زي شيكابالا هقطع راسه على الهواء».

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014 / 2015.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.