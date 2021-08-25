أخبار عاجلة

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مفيد فوزي لتامر أمين: «هدّي على شيكابالا.. أنا أحب جنونه ولا أتعاطف مع مروقه» ()

Print
مفيد فوزي لتامر أمين: «هدّي على شيكابالا.. أنا أحب جنونه ولا أتعاطف مع مروقه» (فيديو) مفيد فوزي لتامر أمين: «هدّي على شيكابالا.. أنا أحب جنونه ولا أتعاطف مع مروقه» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دافع الإعلامي مفيد فوزي عن محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وقائد فريق نادي ، متغنيًا بـ«نجوميته وجنونه».

وقال في لقائه مع الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار»: «شكابالا حالة، خده زي ما هو، أنا أحب جنونه، ولا أتعاطف مع مروقه (خروجه عن النص)».

ودعا مفيد فوزي تامر أمين إلى التهدئة مع شيكابالا، قائلًا: «هدّي شوية على شيكابالا، ولو سمحت خليني أعبر عن مشاعري تجاه شيكابالا، أنا أحب جنونه».

وأضاف: «أنا لست معنيا بالكرة المصرية، لكن انتمائي تصادف إن اللي فاروق جعفر بيلعب فيه هو الزمالك، فصرت أحب نادي الزمالك».

تابع: «ثم التقيت ، وفهمت أو أدركت أنه يسيطر على نادي الزمالك بقوة وبنجاح، أيًا كان مرتضى منصور الآن».

وأشار مفيد فوزي إلى أن «شيكابالا يحتاج إلى من يهمس في أذنه بأن التعامل مع الجمهور لا يكون بهذه الصورة».

ووجه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وقائد نادي الزمالك، بعد احتفاله المثير للجدل عقب مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري العام.

ودعا تامر أمين عبر برنامجه على قناة «النهار» مسؤولي وجماهير نادي الزمالك إلى توقيع عقوبة على شيكابالا لما بدر منه بعد نهاية المبارة، واحتفاله المثير مع لاعبي الفريق.

وأعرب «أمين» عن استيائه من احتفال شيكابالا الذي حمل إساءة للاعبي وجماهير نادي الأهلي، داعيًا إلى توقيع عقوبة على اللاعب من قبل مسؤولي النادي وكذلك جماهيره.

وقال تامر أمين إن النجم في أي مجال عليه أن يتحمل مسؤولية نجوميته، وأن يتحلى بضبط النفس، رافضًا في الوقت نفسه الهجوم المتكرر على اللاعب من بعض جماهير الأهلي.

وأضاف: «الأمر ينطبق أيضًا على لاعبي الأهلي، وعندما استفز محمود كهربا جماهير الزمالك استنكرت تصرفه»، معقبًا: «لو لاعب من الأهلي عمل زي شيكابالا هقطع راسه على الهواء».

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014 / 2015.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية