محافظ أسوان: استبعاد أي شركة أو مقاول غير ملتزم بالبرنامج الزمني للمشروعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي التي تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع المهندسة مرفت حسن رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، والتي تضم 17 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه داخل 106 قرية وتابع بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان.

وبحسب بيان، الأربعاء، شدد اللواء أشرف عطية، على استبعاد أي شركة منفذة أو مقاول من المشروعات الجارية في حالة تقاعسهم أو حدوث تأخير في نسب التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة وهو الذي يتوازى في نفس الوقت مع الجودة في أداء الأعمال المطلوب تنفيذها لضمان الإستدامة وعدم وجود أي ملاحظات فنية بعد تشغيل المشروع، موجهاً بالمتابعة الدورية والميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وأن تكون نسب التنفيذ متقاربه بين قرى المراكز الثلاث، وهو الذي يتواكب مع تشغيل أكبر عدد من شباب هذه القرى في المشروعات الجارية لتحقيق التنمية البشرية بالتوازي مع عجلة البناء والعمران.