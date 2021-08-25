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محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

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محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، الدكتور عبدالمنعم عبدالباري مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ،وذلك في اطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة والعميد ايمن جمال مدير مكتب المحافظ .

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة، مؤكدا فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا.

وأكد «المحافظ على دور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات حيث تم تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير داخل الميناء.

وأثني محافظ بورسعيد على الفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة بالأكاديمية، والتي تجسدت في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات.

المصرى اليوم

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