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بايدن يدعو رؤساء شركات كبرى لتطوير الأمن السيبراني للبلاد بعد هجمات

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بايدن يدعو رؤساء شركات كبرى لتطوير الأمن السيبراني للبلاد بعد هجمات بايدن يدعو رؤساء شركات كبرى لتطوير الأمن السيبراني للبلاد بعد هجمات

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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الرؤساء التنفيذيين على المساعدة في تحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية والاقتصاد في البلاد، مشيراً إلى نقص المهنيين المدربين لحماية الولايات المتحدة بشكل مناسب، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال بايدن الأربعاء في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين بمن فيهم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»، وآندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس».

ويأتي الاجتماع في أعقاب هجمات إلكترونية هائلة وهجمات طلب الفدية مصدرها والصين خلال العام الماضي على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك الخاصة بشركتي «كلونيال بايبلاين»، و«جيه بي إس إس ايه»، بالإضافة إلى شركات البرمجيات والحوسبة السحابية مثل مايكروسوفت و«سولار ويندز».

المصرى اليوم

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