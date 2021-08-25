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محكمة يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين و173 قياديًا

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محكمة يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين و173 قياديًا محكمة يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين و173 قياديًا

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قضت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، اليوم الأربعاء، بإعدام زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي و173 قياديا حوثيا وتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية».

وذكرت وكالة الأنباء «سبأ» التي تديرها أن «المحكمة العسكرية حكمت اليوم برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، بالإعدام حدًّا وتعزيرًا، رميًا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام».

كما قضت المحكمة بتصنيف «جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع».

وتتهم النيابة العامة العسكرية عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

المصرى اليوم

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