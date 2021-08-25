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الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل جهود تعافي هايتي من آثار الزلزال والعاصفة «غريس»

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الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل جهود تعافي هايتي من آثار الزلزال والعاصفة «غريس» الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل جهود تعافي هايتي من آثار الزلزال والعاصفة «غريس»

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أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم نداء عاجلا لتوفير 187.3 مليون دولار لتمويل جهود دعم تعافي هايتي من آثار الزلزال الذي ضربها مؤخرا والعاصفة الاستوائية «غريس» التي تعرضت لها في أعقابه.

وقال رامش راجاسنغهام نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستعمل مع شركائها وحكومة هايتي على تلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء هايتي المتضررين من الزلزال ومنخفض غريس الاستوائي والبالغ عدد أكثر من 800 ألف شخص متضرر مشيرا إلى الحاجة إلى تمويل فوري من مجتمع المانحين.

وأكد أن أموال هذا النداء سيتم استخدامها لتمويل توفير المأوى والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية الطارئة والغذاء والحماية والتعافي المبكر..

وكشف عن أن شركاء الأمم المتحدة تعهدوا بتوفير خدمات الطوارئ الأساسية بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والغذاء والتعليم وخدمات الحماية لنحو 500 ألف شخص متضرر بشكل مباشر.

من جانبه شدد برونو ليماركيس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم على حاجة هايتي وشعبها إلى تضامن العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأعرب عن امتنان الأمم المتحدة للدول التي استجابت بسرعة وبسخاء وقدمت الإغاثة الإنسانية.

وأكد ضرورة دعم القدرات والأنظمة الوطنية والمحلية لهايتي، والجهات الفاعلة الاقتصادية، والبناء على معرفة وخبرة هايتي للاستجابة المقترنة بالسياقات.

و شدد على الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.. وحث جميع الأطراف المعنية في البلاد على ضمان وصول المنظمات الإنسانية وإمدادات المعونة بشكل مستدام وآمن إلى المناطق المتضررة.

كانت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قد اختتمت مؤخرا زيارة إلى هايتي للتعبير عن تضامنها مع الشعب الهايتي وتعهدت خلالها بتواصل إلتزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم المساعدة بما فيها توفير الدعم المنقذ للحياة، والمساعدة في دعم خطط إعادة الإعمار، وذلك في إطار تعاونها مع السلطات الوطنية والمحلية للبلاد.

كانت هايتي قد تعرضت في 14 أغسطس الجاري لزلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس رختر ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق على إمتداد شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد وتسبب بوفاة أكثر من 2،200 شخص وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين.

و تعرضت البلاد بعد ذلك مباشرة لعاصفة منخفض إستوائي سمي بـ «غريس» ما تسبب بحدوث فيضانات في المناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.

المصرى اليوم

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