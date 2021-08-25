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حددت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، الفئات التي سيسمح لها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل السفر على الرحلات الداخلية.

وأعلنت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية في تنويه نشرته على حسابها بموقع تويتر: «يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح».

وأوضحت أن هاتين الفئتين تتمثلان في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو «الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة».