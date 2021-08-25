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تحدد الفئات المسموح لها بالسفر على الرحلات الداخلية وتستثني فئتين

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السعودية تحدد الفئات المسموح لها بالسفر على الرحلات الداخلية وتستثني فئتين تحدد الفئات المسموح لها بالسفر على الرحلات الداخلية وتستثني فئتين

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حددت الخطوط الجوية ، اليوم الأربعاء، الفئات التي سيسمح لها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل السفر على الرحلات الداخلية.

وأعلنت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية في تنويه نشرته على حسابها بموقع تويتر: «يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح».

وأوضحت أن هاتين الفئتين تتمثلان في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو «الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة».

المصرى اليوم

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