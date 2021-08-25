بلينكن: لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أجلت ما لا يقل عن 4500 مواطن أميركي وعائلاتهم من أفغانستان منذ منتصف أغسطس الجاري، مضيفاً أنّ «واشنطن تسعى جاهدة للتواصل مع نحو ألف شخص لا يزالون هناك».

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي أنّه «لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان، سواء كانوا من الأميركيين أو غيرهم، وأن هذا الجهد سيستمر طبقاً للحاجة».

وصرّح بلينكن أنّه «عندما بدأت جهود الإجلاء الأميركية، كان هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن أميركي في أفغانستان يريدون المغادرة، بناءً على تحليل أميركي، لكن المتبقين الآن يبلغ عددهم نحو ألف».

وأضاف: «بالنسبة إلى ما يقرب من ألف شخص متبق، والذين قد يكونون أميركيين يسعون لمغادرة أفغانستان، فإننا نسعى للتواصل معهم عدة مرات في اليوم من خلال قنوات اتصال متعددة».

كما أشار بلينكن إلى أنّ «من هذه القائمة التي تضم حوالى ألف شخص، نعتقد أن عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقل، ومن المرجح أن يكون أقل بكثير»، محذراً «من أنّ الأعداد يمكن أن تتغير كل ساعة».