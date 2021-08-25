أخبار عاجلة

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بلينكن: لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان

Print
بلينكن: لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان بلينكن: لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أجلت ما لا يقل عن 4500 مواطن أميركي وعائلاتهم من أفغانستان منذ منتصف أغسطس الجاري، مضيفاً أنّ «واشنطن تسعى جاهدة للتواصل مع نحو ألف شخص لا يزالون هناك».

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي أنّه «لا يوجد موعد نهائي لجهود مساعدة الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان، سواء كانوا من الأميركيين أو غيرهم، وأن هذا الجهد سيستمر طبقاً للحاجة».

وصرّح بلينكن أنّه «عندما بدأت جهود الإجلاء الأميركية، كان هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن أميركي في أفغانستان يريدون المغادرة، بناءً على تحليل أميركي، لكن المتبقين الآن يبلغ عددهم نحو ألف».

وأضاف: «بالنسبة إلى ما يقرب من ألف شخص متبق، والذين قد يكونون أميركيين يسعون لمغادرة أفغانستان، فإننا نسعى للتواصل معهم عدة مرات في اليوم من خلال قنوات اتصال متعددة».

كما أشار بلينكن إلى أنّ «من هذه القائمة التي تضم حوالى ألف شخص، نعتقد أن عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقل، ومن المرجح أن يكون أقل بكثير»، محذراً «من أنّ الأعداد يمكن أن تتغير كل ساعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)