تعليم الرياض: بداية دوام المعلمين والإداريين حضوريًا للمتوسطة والثانوية 6:45 صباحًا

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الحصة الأولى 7 صباحًا والدراسة عن بعد للابتدائية من 3.30 إلى 7.00 مساء

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا الأحد المقبل بـ7 صباحًا فيما ستكون عن بعد للمرحلة الابتدائية في الـ3:30 مساء.

وفي التفاصيل أكد تعميم لمدير عام التعليم بالمنطقة لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية (بنين / بنات) بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة ( 6:45) صباحًا، والحصة الأولى ( 7.00) صباحًا، فيما ستكون الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية من الساعة (3.30 مساء إلى 7.00 مساء).

من جهة أخرى ‏وفي إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي ومن خلال شراكة ‫الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض.. عُقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي، للتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بالحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية وحركة النقل المدرسي مع انطلاقة العام الدراسي.