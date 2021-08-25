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أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية

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أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية
بعد الكشف عن ممارسات مخيفة يرتكبها الأمن في السجن سيئ السمعة

أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية

لا تزال ردود الفعل مستمرة عقب التسريبات الفظيعة التي كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وتفصيلاً، أوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اللقطات المسربة من إيفين، تؤكد أن التعذيب منهجي في السجون الإيرانية، ودعا المكتب إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفق العربية نت.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أقر أمس الثلاثاء، بصحة تلك المقاطع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يُذكر أن سجن إيفين شيد في عام 1971، حيث شهد سلسلة من الانتهاكات التي تفاقمت بعد الثورة الإيرانية ، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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