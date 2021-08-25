أخبار عاجلة

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية"

Print
"كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية" "كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية"
الجاني فر من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة

قتل مسلح قال إنه كان في "حالة هلوسة" بسبب تعاطيه "الفطر السحري"، سائحًا من كولورادو خلال تناوله العشاء في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن تقرير اعتقال للشرطة الأمريكية بأن المواطن البالغ 22 عامًا، تاماريوس بلير ديفيد الابن، قتل الشاب، داستين ويكفيلد البالغ من العمر 21 عامًا، مساء الثلاثاء، في مطعم بمدينة ميامي بيتش.

وقال المتهم خلال استجوابه من قِبل الشرطة إنه "كان تحت تأثير تناول الفطر السحري ما جعله يشعر بالقوة".

ودخل الجاني- حسب موقع RT - إلى أحد المطاعم وفتح نار مسدسه على ويكفيلد، الذي كان يتناول العشاء مع عائلته بينهم طفل رضيع يبلغ عامًا واحدًا، والذي حاول الضحية حمايته من المهاجم.

وفر منفذ الهجوم من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة