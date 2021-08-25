محافظ الإسكندرية: لدينا 15 ألف بائع متجول.. ونوفر لهم بدائل بعد إزالة الأسواق العشوائية

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط عانت كثيرا من العشوائيات والزحام.

وأشار الشريف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، من محافظة الإسكندرية، إلى أن هناك 15 ألف بائع متجول في الإسكندرية من داخل المحافظة وخارجها، مؤكدا أنه لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات أو بقشيش في شواطئ الإسكندرية.

وشدد المحافظ على أن الباعة الجائلين لن يعودوا مرة ثانية إلى ميدان محطة مصر، لافتا إلى أن المحافظة توفر بدائل للباعة بعد إزالة أي سوق عشوائية.

ونوه محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوجد ظهير صحراوي وزراعي للإسكندرية من خلال محور التعمير، موضحا أن محاور المحمودية والتعمير وبشاير الخير أوجدت مجالات أوسع للإسكندرية للتوسع أفقيًا.

وعن مترو أبوقير، قال المحافظ إن مترو أبوقير المقرر البدء به تابع لإشراف وزارة النقل، مضيفا أن مترو أبوقير سيكون عالميا وسيتم تطويره مع إجراء تعديل بعض المحطات.

وذكر أن مترو أبوقير قطار مكهرب وسيشهد تطويرًا شاملا في محطاته، مؤكدا أن سيخدم 100 ألف راكب يوميًا، وسيكون وسيلة انتقال للمواطن بخمسة جنيهات ذهابًا وإيابًا.