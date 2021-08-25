أخبار عاجلة

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الإسكندرية: لدينا 15 ألف بائع متجول.. ونوفر لهم بدائل بعد إزالة الأسواق العشوائية

Print
محافظ الإسكندرية: لدينا 15 ألف بائع متجول.. ونوفر لهم بدائل بعد إزالة الأسواق العشوائية محافظ الإسكندرية: لدينا 15 ألف بائع متجول.. ونوفر لهم بدائل بعد إزالة الأسواق العشوائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط عانت كثيرا من العشوائيات والزحام.

وأشار الشريف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، من محافظة الإسكندرية، إلى أن هناك 15 ألف بائع متجول في الإسكندرية من داخل المحافظة وخارجها، مؤكدا أنه لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات أو بقشيش في شواطئ الإسكندرية.

وشدد المحافظ على أن الباعة الجائلين لن يعودوا مرة ثانية إلى ميدان محطة ، لافتا إلى أن المحافظة توفر بدائل للباعة بعد إزالة أي سوق عشوائية.

ونوه محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، بأن الرئيس عبدالفتاح أوجد ظهير صحراوي وزراعي للإسكندرية من خلال محور التعمير، موضحا أن محاور المحمودية والتعمير وبشاير الخير أوجدت مجالات أوسع للإسكندرية للتوسع أفقيًا.

وعن مترو أبوقير، قال المحافظ إن مترو أبوقير المقرر البدء به تابع لإشراف وزارة النقل، مضيفا أن مترو أبوقير سيكون عالميا وسيتم تطويره مع إجراء تعديل بعض المحطات.

وذكر أن مترو أبوقير قطار مكهرب وسيشهد تطويرًا شاملا في محطاته، مؤكدا أن سيخدم 100 ألف راكب يوميًا، وسيكون وسيلة انتقال للمواطن بخمسة جنيهات ذهابًا وإيابًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع