محافظ الإسكندرية: 134 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة.. نفذنا منها 2500 خلال عام

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد قرارات الإزالة وصلت بالإسكندرية إلى 134 ألف تم تنفيذ 2500 بالكامل خلال العام الماضي.

وأكد الشريف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء من محافظة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم في منع استمرار مخالفات البناء، وذلك بعد انتشار العشوائيات بشكل كبير وغير مسبوق خلال الفترة الماضية.

وشدد الشريف على أنه حاليًا لا يجرؤ أي شخص في الإسكندرية على مخالفة قرارات منع البناء، لافتًا إلى أن الشخص الذي يخالف ويقوم بالبناء يتم إحالته إلى النيابة العسكرية وحبسه.

وتابع أن المحافظة لم تكن نستطيع إيقاف المباني العشوائية في الإسكندرية إلا من خلال القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المحافظة بها 134 ألف قرار إزالة لمباني مخالفة، تم تنفيذ 2500 بالكامل خلال العام الماضي.

ولفت المحافظ مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إلى أن استحالة تنفيذ قرار إزالة المباني المخالفة بشكل كامل بسبب كم المباني المخالفة التي تصل إلى 134 ألف، متابعا أن قانون التصالح جاء على نحو إنساني لمنع طرد المواطنين من منازلهم.

وأشار المحافظ مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إلى أن الإسكندرية بها 66 شاطئا منهم 24 في الإسكندرية و44 في منطقة غرب الإسكندرية «العجمي والهانوفيل، مضيفًا أن الإسكندرية بها شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي بسيط 5 جنيهات للفرد.

وعن شكاوى بعض المواطنين من فرض الإتاوات على الشواطئ، قال إن عصر الإتاوات انتهى، مؤكدًا أن المحافظة لا تسمح بفرض إتاوات على شواطئ الإسكندرية.