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جبالي المراغي: اتحاد العمال يريد التوازن بقانون العمل الجديد

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جبالي المراغي: اتحاد العمال يريد التوازن بقانون العمل الجديد جبالي المراغي: اتحاد العمال يريد التوازن بقانون العمل الجديد

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قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إن الفترة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس الاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، ثم انتخاب منصب الأمين العام، ثم نائب الأمين العام، ثم الأمانات النوعية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للفوز بمنصب رئيس الاتحاد، ومنصب الأمين العام المساعد للاتحادات المهنية.

وتابع «المراغي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن المؤتمر المقبل سيشهد العمل على وجود أمين مساعد في كل قطر عربي.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب المدافع والمحامي للعمال العرب، من خلال الاشتراك مع منظمة العمل العربية، ويحث الدول العربية على استخدام العمالة العربية في المقام الأول بدلًا من العمالة الوافدة من شرق آسيا، والعمل على فتح آفاق العمل بين الدول العربية من خلال إعداد ورش وندوات للعمال العرب، من أجل تثقيف وتدريب العمالة العربية.

وتابع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الفترة الأخيرة شهدت إقامة 15 ندوة تثقيفية للعمالة العربية في سوريا ولبنان والجزائر، وكان سيتم إعداد مؤتمر في ليبيا، ولكن بسبب ظروف طرابلس تم إعداد هذه الندوات في مصر.

المصرى اليوم

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