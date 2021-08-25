بعد قطع العلاقات بينهما.. «الشراكة الأورومتوسطية» تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار

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طالب المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية Coppem، محافظ القليوبية الأسبق، دولتي الجزائر والمغرب، إلى الحوار، بعد قطع الأولى علاقتها الدبلوماسية مع الثانية.

وكتب رئيس اللجنة عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، إن «لجنة الشراكة الأورومتوسطية Coppem، باليرمو / إيطاليا، بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، تدعو الدولتين الجارتين للحوار بوصفهما من دول البحر المتوسط لإعادة العلاقات الطبيعية بينهما، ولتعزيز الكيانات المتوسطية في شتى المجالات، مذيلا البيان بتوقيعه رئيس اللجنة / المستشار عدلى حسين».

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر كان متوقعا، نتيجة لحالة التجاذب بينهما خلال الأيام الماضية.

وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر سيشمل سحب السفيرين، لكنه لا يتعلق بتواجد القنصليات وتدفق الرعايا بين البلدين».

وأوضح أن إعادة فتح قضية «الصحراء»، وتوجيه الجزائر اتهامات للمغرب بالتدخل في شؤونها، لافتا إلى أن قطع العلاقات بين المغرب والجزائر حدث 4 مرات من قبل، مطالبًا بـ«إيفاد مبعوث بشكل فوري إلى المغرب والجزائر، لبحث أسباب الأزمة والعمل على حلها».