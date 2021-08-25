خروج جرار وعربتين من قطار منوف عن القضبان في القناطر الخيرية

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قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن حادث خروج جرار وعربيتي ركاب عن مسارهما بمحطة القناطر الخيرية من قطار ركاب رقم 563 خط القاهرة- منوف- طنطا، عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية بعد التحويلة لم يسفر عن ثمة إصابات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن حركة القطارات لازالت متوقفة للان وجاري إزالة آثار الحادث لعودتها لطبيعتها.

وأعلن مصدر بالسكة الحديد تعطل حركة قطارات خط منوف بعد خروج جرار وعربيتي ركاب عن مسارهما بمحطة القناطر الخيرية من قطار ركاب رقم 563 خط القاهرة- منوف- طنطا»، عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية الجديدة، والتي مقرر الوقوف بها ضمن الجدول التشغيلي للقطار.

وأكد المصدر أنه في أثناء مسير القطار بعد توقفه بالمحطة المذكورة، خرج الجرار وعربيتين عن مسارهما؛ مما أدى إلى توقف الحركة بشكل كامل على الخط، وجاري العمل على استدعاء أوناش الرفع من قبل هيئة السكة الحديد للعمل على استعادة مسار القطار وعودة حركة القطارات على خط منوف.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية لحجز القطارات، ولا توجد معلومات عن وجود إصابات بين الركاب داخل القطار.