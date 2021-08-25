أخبار عاجلة

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

خروج جرار وعربتين من قطار منوف عن القضبان في القناطر الخيرية

Print
خروج جرار وعربتين من قطار منوف عن القضبان في القناطر الخيرية خروج جرار وعربتين من قطار منوف عن القضبان في القناطر الخيرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن حادث خروج جرار وعربيتي ركاب عن مسارهما بمحطة القناطر الخيرية من قطار ركاب رقم 563 خط القاهرة- منوف- طنطا، عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية بعد التحويلة لم يسفر عن ثمة إصابات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن حركة القطارات لازالت متوقفة للان وجاري إزالة آثار الحادث لعودتها لطبيعتها.

وأعلن مصدر بالسكة الحديد تعطل حركة قطارات خط منوف بعد خروج جرار وعربيتي ركاب عن مسارهما بمحطة القناطر الخيرية من قطار ركاب رقم 563 خط القاهرة- منوف- طنطا»، عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية الجديدة، والتي مقرر الوقوف بها ضمن الجدول التشغيلي للقطار.

وأكد المصدر أنه في أثناء مسير القطار بعد توقفه بالمحطة المذكورة، خرج الجرار وعربيتين عن مسارهما؛ مما أدى إلى توقف الحركة بشكل كامل على الخط، وجاري العمل على استدعاء أوناش الرفع من قبل هيئة السكة الحديد للعمل على استعادة مسار القطار وعودة حركة القطارات على خط منوف.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية لحجز القطارات، ولا توجد معلومات عن وجود إصابات بين الركاب داخل القطار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)