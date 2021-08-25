وكيل «إعلام الشيوخ»: الدولة تبدي اهتمامًا بالغًا بالثقافة لدورها في بناء الإنسان

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وجهت سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، الشكر لأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الذين شاركوا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في الاجتماع على خلفية القيمة المالية التي حددتها محافظة القاهرة للتصوير في شوارع العاصمة.

وأضافت «سها» في مداخلة هاتفية لفضائية «TeN» الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا في تصريحاته التليفزيونية التي أجراها منذ يومين، الاهتمام البالغ من الدولة المصرية بدور الثقافة والأعمال الفنية والإنتاج الفني المتميز الذي يؤثر وينعكس بشكل مباشر على سلوكيات الناس ووعيهم.

وأوضحت أنه كان من الضروري أن تكون كافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الإطار تكون متفقة مع هذا الدعم، مؤكدًة أن قرار محافظة القاهرة بالقيمة المالية للتصوير في شوارع العاصمة لا تتماشي مع هذا الإطار، وأبدت المحافظة مشكورة استجابة سريعة في هذا الإطار.

وأكدت وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك مراجعة للقرار الذي تم اتخذته محافظة القاهرة، وهناك احتمالية لعودة الرسوم الأولى للتصوير في الشوارع.