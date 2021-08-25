بايرن يكتسح «بريمر» 12-0 في كأس ألمانيا

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تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق الفوز على منافسه بريمر بنتيجة 12-0 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس المانيا.

انتهى الشوط الأول بخماسية نظيفة، سجل إريك ماكسيم موتينج ثلاثة أهداف عند الدقائق 8، 28، 35، وأحرز مدافع الفريق المنافس هدفًا بالخطأ في مرماه، وجاء الهدف الخامس عن طريق موسيالا.

وشهد الشوط الثاني 7 أهداف جاءت عن طريق (مالك تلمان- إريك موتنيج- موسيالا- ليروي ساني- ميكائيل كويزانس- بونا سار- كورينتتن توليسو).

ويعد فريق بريمر أحد الأندية المشاركة في منافسات الدرجة الخامسة الألمانية، فيما يسعى بايرن ميونخ إلى التتويج ببطولة الكأس في النسخة الحالية لتعويض الخروج المهين في النسخة الماضية على يد فريق هولشتاين كيل المتواجد في دوري الدرجة الثانية.