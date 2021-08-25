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تطلق مبادرة بقيمة 2.5 مليار ريال لتطوير قطاع تقنية المعلومات

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السعودية تطلق مبادرة بقيمة 2.5 مليار ريال لتطوير قطاع تقنية المعلومات تطلق مبادرة بقيمة 2.5 مليار ريال لتطوير قطاع تقنية المعلومات

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أطلقت مبادرة بميزانية تبلغ حوالي 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) لتطوير قطاع تقنية المعلومات.

وتتضمن المبادرة ضمانات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 90 بالمئة من قيمة التمويل، أو ما يصل إلى 15 مليون ريال.

وتهدف إلى مساعدة الشركات في تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت ضمن أعمال منتدى التقنية الرقمية المنعقد في بالرياض (مبادرة المجموعات الاستشارية)، الهادفة إلى تعزيز أوجه التواصل والتعاون المستدام بين أصحاب المصلحة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، التي عقدت أول اجتماعاتها على هامش المنتدى برئاسة معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي».

وأوضحت الهيئة أن «تأسيس المجموعات الاستشارية الداعمة للمنظومة يأتي لتحقيق النمو والتمكين لسوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، فيما تعد آلية مستدامة لنقل احتياج المنشآت العاملة في هذا القطاع والإسهام في صياغة وتنفيذ الحلول المناسبة له».

وأشارت إلى أن «المجموعات ستعزز من مواءمة العرض والطلب وسد الفجوة بينها وبين الجهات الداعمة بشكل عام، كما ستسهم في تسريع تبني المنشآت والقطاع للمبادرات، إضافة إلى زيادة الثقة والمصداقية من قبل القطاع في قرارات وتنظيمات ومبادرات المنظومة نظراً لأنها ستعكس أراء المنشآت بشكل دائم».

المصرى اليوم

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